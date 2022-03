Farmářské trhy - Praha Spořilov

Po dvou podivných, zmatených a neradostných rocích 2020 a 2021, dokončujeme přípravu letošní sezóny. Víme již, že Spořilovské farmářské trhy 2022 začnou na Roztylském náměstí v sobotu 26. března v 8 ráno. A také víme, že většina prodejců má chuť jezdit na Spořilov dál, a že je to tady baví, protože jsou tady fajn lidi a hodně se tady prodává. A taky proto, že je tu něco tajemného pod zemí co vám hned po příjezdu roztáhne rty do úsměvu a člověka to nabíjí něčím nehmotně příjemným. Citliví lidé to cítí a říkají tomu „genius loci“. Spořilov je prostě jedním z míst na Zemi, kde se lidé cítí dobře bez důvodu. Proč ? Hmm, to nikdo neví, a kdo ví, nepoví :-)

Aby tady na Roztylském náměstí dál fungovala atmosféra pospolitosti a přátelského sousedského setkávání budeme pro vás připravovat kromě trhu i program u kterého byste se bavili a nebo jen tak mohli posedět, vypít si kávu či skleničku. Budeme hrát hudbu, která je příjemná, budeme dělat akce pro děti, budeme společně vařit, a za účasti expertů si povídat o plodinách, o potravinách a o jejich zpracování. Společně s neziskovkou Slow Food, chceme pro vás připravovat akce, které budou zajímavé poznáním i chutí při ochutnávkách. Budeme se prostě snažit, abychom až do prosince měli důvod se těšit na každou sobotu.

