25. ročník salonu filmových klapek v divadle Hybernia

Umělecky ztvárněné filmové klapky jsou už po pětadvacáté připraveny podpořit začínající filmaře. První zastávkou 25. Salonu filmových klapek je pražské Divadlo Hybernia, kde budou klapky vystaveny od 9. do 20. března. Tradiční projekt spojující výtvarné a filmové umění je nedílnou součástí Zlín Film Festivalu.

Více než 120 klapek od výtvarníků zvučných jmen tvoří letos kolekci 25. Salonu filmových klapek. Unikátní projekt, do kterého výtvarníci vkládají svá díla, pomáhá z výtěžku financovat práce studentů filmových škol a začínajících filmařů.

Svými klapkami se do Salonu pravidelně zapojují například Kristian Kodet, Iva Hüttnerová, Kateřina Miler, Jaroslav Němeček nebo Jiří Slíva. Mezi přispívajícími výtvarníky jsou i takoví, kteří se účastní nepřetržitě od prvního ročníku – Miroslav Göttlich, František Květoň a Ivan Baborák. Autoři pak pocházejí nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Z největší dálky doputovala klapka od Ludmily Zemanové, dcery režiséra Karla Zemana, která žije v Kanadě.

Umělci nejsou ve své tvorbě nijak omezeni, proto jsou klapky pestré jak tematicky, tak použitou technikou. Kromě olejomalby je tak na klapkách vidět také akryl, suchá jehla, kašírovaná sádra, svařovaná ocel, dřevořezba, koláže, sklo nebo keramika. Mezi motivy se objevuje vzpomínka na Libuši Šafránkovou a Karla Lopraise, výročí 110 let od narození výtvarníka Jiřího Trnky nebo téma 700 let do první písemné zmínky města Zlína.

Klapka Tour, výstava celé kolekce filmových klapek, začíná v Praze v Divadle Hybernia ve středu 9. března v 17 hodin. Divadlo bude mít kvůli výstavě upravenou otevírací dobu, přístupná bude denně od 13 do 18 hodin, a to až do 20. března.

Z výtěžku aukce jsou podporovány filmové projekty studentů filmových škol a dalších mladých tvůrců. O finanční podporu se u Nadačního fondu FILMTALENT ZLÍN můžou ucházet autorské snímky hrané, animované i ty pohybující se na hranici dokumentu.

Za celou historii Salonu filmových klapek bylo vydraženo 2 749 umělecky ztvárněných klapek a celkově vynesly již 40 989 000 Kč. Nejúspěšnější je stále klapka Libora Vojkůvky „Touhy plná, klapka rozevřená“, kterou zájemce v roce 2008 zakoupil za 199 tisíc korun. Kompletní kolekce je k vidění na webu salonfilmovychklapek.cz, který obsahuje přehled všech klapek ze všech uplynulých 24 ročníků Salonu, navíc přidává informace o jednotlivých autorech a další zajímavosti.

Více na www.salonfilmovychklapek.cz