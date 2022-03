Letní kurz krajinomalby

V kurzu se budeme věnovat především kresbě a malbě krajiny. Budeme malovat jak v plenéru (venku v přírodě), tak i podle předlohy. Povíme si, co je to atmosferická perspektiva, jak a proč rozdělujeme krajinu do plánů, a jak vybrat tu správnou kompozici. Naučíme se namíchat správné barvy a vyzkoušíme si různé výtvarné techniky.

Užijte si léto s naším kurzem a naučte se malovat krajinu.