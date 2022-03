Svědkové Putinovi – benefiční projekce

Píše se rok 1999. Dosavadní ruský prezident Boris Jelcin půl roku před vypršením svého funkčního období zcela nečekaně abdikuje a řízením státu pověřuje premiéra Vladimíra Putina. Tímto osudovým okamžikem začíná nový dokument renomovaného režiséra Vitalije Manského, který se jako dvorní prezidentský kameraman dostal do nitra kremelské politiky a přináší tak nečekané svědectví o začátku putinovské éry.

Svědkové Putinovi jsou svědectvím i o naší době, o naší společnosti, je to neskutečně silný a aktuální dokument, přestože nás zavádí do Ruska roku 1999. Stáváme se tak svědky nástupu nové éry, která trvá téměř 20 let. Myslím, že se film stane pro všechny důvodem k zamyšlení o principech fungování demokracie, sám Mansky o snímku na MFFKV prohlásil: „Totéž se může stát kdekoliv jinde. I na Západě politici přestali cítit zodpovědnost. To platí jak o Trumpovi, tak o českém prezidentovi.“ (Kristina Charvátová, Aerofilms)

Po projekci bude on-line debata o současné situaci na Ukrajině, kterou bude moderovat historik a filosof Petr Hlaváček. Akci pořádáme ve spolupráci s organizací Člověk v tísni. Této organizaci bude zaslán veškerý výtěžek na pomoc Ukrajině.

