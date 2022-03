Skupina Prima a Český červený kříž zakládají sbírku na pomoc dětem Ukrajiny Skupina Prima pod hlavičkou CNN Prima NEWS a ve spolupráci s Českým červeným křížem zakládá společnou iniciativu Pomoc dětem Ukrajiny, v rámci které budou získány finanční prostředky na zakoupení nového přístrojového vybavení a zdravotnického materiálu na dětská oddělení a do dětských nemocnic na Ukrajině. Partnerem v rámci realizace pomoci je Ukrajinský červený kříž (Ukrainian Red Cross Society). Tuto neděli (6. března) se skupina Prima rozhodla zorganizovat na podporu této iniciativy Koncert dětem Ukrajiny, který mohou lidé sledovat na hlavním kanále Prima, poslouchat jej na rádiu KISS a zasláním finančního daru na sbírkové konto pomoci potřebným. „Každá válka znamená těžkou situaci pro civilisty. To platí i pro současnou válku na Ukrajině. Nejpostiženějšími jsou ale děti, válka krutě vstoupí do jejich životů, mnohdy zasáhne jejich zdraví i psychiku. Zdravotnická zařízení na Ukrajině nyní nutně potřebují pomoc. A dvojnásob to platí pro dětské nemocnice. Jsem rád, že díky skupině Prima budeme s našimi ukrajinskými partnery moci zlepšit podmínky pro léčbu a další život těm dětem, které konflikt na Ukrajině zasáhl,“ říká Marek Jukl, prezident Českého červeného kříže. „Rozhodli jsme se, že pod zpravodajskou značkou CNN Prima NEWS, jejíž reportéři denně pokrývají události z válkou postižené Ukrajiny, podpoříme ve spolupráci s Českým červeným křížem tu nejkřehčí skupinu – bezbranné děti, které jsou chtě nechtě součástí tohoto konfliktu a jejichž zdraví i životy jsou denně v ohrožení. Jsem velmi rád, že můžeme sbírku podpořit nejen mediálně, ale také charitativním Koncertem dětem Ukrajiny, do kterého se zapojí tváře z našich seriálů, jako jsou například Slunečná a ZOO, ale mohou ji finančně podpořit i naši televizní diváci a posluchači rádií,“ říká Marek Singer, generální ředitel skupiny Prima. Benefiční Koncert dětem Ukrajiny se bude konat v neděli 6. března od 20.00 v pražském Foru Karlín. Na akci vystoupí oblíbení hudební interpreti, jako jsou Support Lesbiens, Monika Absolonová, Janek Ledecký, Eva Burešová, Anna Slováčková, Petr Janda, Václav Noid Bárta, Dasha a další. Večerem bude provázet moderátor Libor Bouček, který si na pódium pozve celou řadu známých hostů. Vstupenky je možné zakoupit v síti TicketMaster za 550 Kč. Výtěžek z prodeje vstupenek poputuje do veřejné sbírky Pomoc dětem Ukrajiny, kterou pořádají Český červený kříž a skupina Prima. Kapacita akce je až 1600 lidí. Celou událost ale mohou sledovat i lidé u televizních obrazovek – přímý přenos poběží od 20.15 na hlavním kanále Prima, poslechnout si koncert mohou také posluchači rádia Kiss. Nebude chybět ani livestream na webu CNNPrima.cz a na facebookových profilech Primy a CNN Prima NEWS. Více informací o iniciativě i koncertu naleznete na www.pomocdetemukrajiny.cz. Jak se mohou lidé zapojit do iniciativy Pomoc dětem Ukrajiny? 1. Zakoupením vstupenky na Koncert dětem Ukrajiny v síti TicketMaster za 550 Kč. 2. Zasláním finančního daru na č. ú. 333999/2700, variabilní symbol 1502, specifický symbol 55555. 3. Prostřednictvím dárcovské SMS (DMS). Stačí jen vybrat částku, kterou chcete iniciativu Pomoc dětem Ukrajiny podpořit. DMS lze odesílat v hodnotě 30, 60 či 90 Kč. A následně na číslo 87777 poslat jednoduchou textovou zprávu ve tvaru: DMS CCK 30, DMS CCK 60 nebo DMS CCK 90 Český červený kříž obdrží 29, 59 či 89 Kč.

Více informací na www.darcovskasms.cz. Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Skupina Prima spolupracuje s Českým červeným křížem již řadu let v rámci osvětových kampaní pro veřejnost. Na jaře 2017 byla spuštěna kampaň „Když jde o život“, kde herci seriálu Modrý kód edukovali veřejnost, jak lze poskytnout první pomoc. Na jaře 2020 pak skupina Prima s tvářemi tohoto seriálu reflektovala začínající pandemii a radila, jak dodržovat hygienická opatření a jak se chránit před nakažením koronavirem. Na podzim téhož roku Český červený kříž ve spolupráci se CNN Prima NEWS spustil kampaň s názvem „Ruce“, která veřejnost edukovala v oblasti bezpříspěvkového dárcovství krve. Darovaná krev od jednoho člověka může zachránit až tři lidské životy a pomoci lidem v léčbě, při operacích a po úrazech. Více o tématech na www.cervenykriz.eu.