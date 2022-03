Meeting, dating, loving | PREMIÉRA

Každých 15 vteřin se na světě někdo zamiluje. Současný svět nabízí nepřeberné možnosti výběru. Oblečení, jídlo, zábava, vztahy. Partnery už nepotkáváme v práci, nebo v baru. Láska je ale přesto všude kolem nás. Stačí jen správně “swajpovat” a dostaneme se k ní.

Jmenuje se Jan, táhne mu na padesát, pracuje v logistice a právě se rozvedl. Žije v Praze. Sám. V bytě, ve kterém se svou ženou Alicí vychoval dnes již dospělou dceru. I přesto, že je momentálně single, neztrácí naději, že najde někoho, s kým bude až do smrti. – Ženu, která bude mít nejen smysl pro humor, bude inteligentní, samostatná a nezávislá, ale také ženu, která ho bude potřebovat, ženu, o kterou by mohl pečovat a mohl by ji zahrnout svojí láskou.