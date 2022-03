František Koukolík: Rozhodování racionální a intuitivní | Webinář

Zorientujte se v labyrintu, který přebývá v naší hlavě. Udělat správné rozhodnutí je hotová věda a umění zároveň. A to jak v životně důležitých okamžicích, tak i v banálních záležitostech. Rozhodujeme se snad v každém vědomém okamžiku našeho života. Kdy převáží myšlení rychlé, intuitivní, emocionální a kdy dostane přednost posuzování pomalé, váhavé a logické? Přednáška popředního českého neuropatologa Františka Koukolíka nás uvede do teorie rozhodování, která vychází z evoluční biologie, psychologie, ekonomie, neurovědy a filozofie. Zjistěte s námi, co se „děje v hlavě“, když se rozhodujeme, zda odbočíme na jednu nebo druhou stranu. MUDr. František Koukolík, DrSc je známý český neuropatolog, publicista, autor knížek Mocenská posedlost, Vzpoura deprivantů a mnoha dalších, který se posledních 40 let zabývá vztahem mozku a chování. Vydal větší počet knih pro veřejnost. Jeho činnost byla oceněna řadou vyznamenání, kromě jiného také pojmenováním planetky 1197 RK „Koukolík“.