S přicházejícím jarem se probouzí příroda a probouzí se také Bazaar Festival ve svém tradičním březnovém termínu. A nese téma “MIGRACE: ptáků, máku a planktonu”. Navazuje tak výrazně na téma předchozího ročníku (Jsme krajina), se kterým ho spojuje zájem o ekologii či stav naší planety. A zároveň jsme letos především v pohybu. Nejen tancem samotným, ale i v inspiraci, která hýbe společností, umělci i diváky.

A na co se mohou návštěvníci v rámci letošního ročníku těšit?

Festival zahájí 24. března v PONCI rumunský tvůrce Sergiu Matis se svým performativním snem Extinction Room (Hopeless.), ve kterém příběhy, hudba a tanec vedou diváka do zvukové krajiny vyhynulých druhů ptáků. Nechte se okouzlit jednotlivými fragmenty, tóny a pohyby. Druhým tahounem festivalu je slovinská performerka, básnířka, spisovatelka, a velmi zdatná vypravěčka, Neja Tomšič. Její The Opium Clippers je čajovou seancí a plavbou, skrze kterou se linou přes oceány velké příběhy 18. a 19. století.

