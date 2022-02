Plný kapsy šutrů - Uhříněves

Co to udělá se dvěma obyčejnými chlapíky, dostanou-li se náhle do světa peněz a slávy? Nahlédnou do něj, když se stanou komparsisty amerického velkofilmu, který natáčí hollywoodská filmová produkce v jejich malém irském městečku.

Osobitě komentují situace a nové vztahy mezi členy štábu, hereckými hvězdami a místními venkovany. Ty všechny mistrně ztvárňují pouze dva herci. Hra Plný kapsy šutrů získala řadu ocenění, mj. Cenu Laurence Oliviera pro nejlepší komedii nebo Cenu kritiků města New York.

