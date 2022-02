Urban Talks: White Arkitekter

Proč se v Čechách nestaví velké a vícepodlažní dřevostavby? Co nám umožňují současné technologie a co zároveň povoluje česká legislativa? Měla by existovat povinná „procenta na dřevostavby“? A jaké výzvy přijdou v nejbližších letech pro projektanty, dodavatele i pro celý obor architektury? To jsou otázky, kterým se věnuje 17. ročník Salonu dřevostaveb.

Na jeho zahájení v CAMPu přijal pozvání Carlo Bäckstranda, architekt a jeden z hlavních manažerů mezinárodně úspěšného švédského studia White Arkitekter, který promluví například o jejich vizi, že veškerá naše architektura bude do roku 2030 díky svému chytrému designu klimaticky neutrální.

