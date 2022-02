Velké změny Prahy: Centrum Prahy

Pražský hrad. Střechy Malé Strany. Staroměstské náměstí. Místa ikonická nejen pro Prahu, ale pro celou Českou republiku – a také patřičně zahlcená turismem a všemi negativy, které s ním souvisí. Centrum Prahy je něčím, na co jsme hrdí, ale zároveň se tak trochu stydíme za to, jak to v některých jeho částech vypadá. Jaké centrum chce Praha mít? Jak ochránit jeho historické hodnoty, ale zároveň i obyčejný každodenní život, který se v něm odehrává?

Tématu se budou věnovat náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček a náměstek pro dopravu Adam Scheinherr společně s dalšími hosty.

