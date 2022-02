Venkovní hra Putování Prahou 2 - Josef Lada

Venkovní hra Putování Prahou 2 - trasa Josef Lada.

Projděte se, poznávejte, zahrajte si. Obrázky Josefa Lady určitě znáte. Vydejte se do Nového Města do míst, kde Lada žil od učňovských let až do konce života. Cestou vás budou provázet sám malíř svým komentářem z knihy Kronika mého života i jeho dcera Alena ve vzpomínkách Můj táta Josef Lada.

• 9 zastávek (okolí Karlova náměstí, Podskalí)

• Délka přibližně 2,4 km

• Přibližná doba trvání 1 hodina

Účast je zdarma. Sbírat body do soutěže o věcné ceny můžete do 31. března. Navštivte web, registrujte se a vydejte se na zábavnou procházku. Sami, s rodinou nebo s přáteli. Doporučujeme vyrazit s chytrým telefonem, ale můžete též použít dokument, který si stáhnete a vytisknete. Příjemné putování!