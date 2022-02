Šipkový turnaj 2022 - OPEN ČAOŠ 02/24

1. Obecné informace

a) Název Turnaje: ČAOŠ OPEN 02/24

b) Pořadatel: Česká asociace online šipek, z. s.

c) Rozhodčí turnaje: Tomáš Svoboda

2. Formát

Skupiny + jednoduchý KO pavouk

a) Hráči budou bez nasazení rozlosováni do skupin.

b) Skupina se hraje na 4VL.

c) Do pavouka postoupí první dva nebo čtyři ze skupiny, záleží na počtu přihlášených, viz. pravidla. Pavouk se hraje na 5VL a finále na 6VL.

d) U jednodenních turnajů jako je tento, může hrát na jednom terči jen jeden účastník turnaje.

3. Zápasová pravidla

a) kompletní pravidla najdete na stránce www.caos.cz/pravidla

4. Výhry

a) kompletní informace o výhrách najdete na stránce www.caos.cz/prize-money

5. Důležité upozornění

a) Všichni přihlášení hráči souhlasí s výše uvedenými pravidly a potvrzují, že se jimi budou řídit.