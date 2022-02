St. Patrick´s party 2022 (Praha)

Svatý Patrik klepe na dveře a letos, letos se s námi již určitě po dvou letech pandemického ticha na tyhle oslavy potkejte.

Irská hudba elektricky s bicíma tak, jak to správnej folkovej pankáč má rád.

V pražské Malostranské besedě se můžete těšit na kapely Five Leaf Clover, Benjaming's Clan a Isara.

Hoďte na sebe zelenou a do sebe whiskey, těšíme se na vás!