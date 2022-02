Poezie vs. show! Exhibiční set špičkových českých autorů slam poetry = poezie naživo, poezie okamžiku. Autoři - performeři se zaměřují na to, CO sdělují a JAK to sdělují. Originální show, která stojí na pomezí poezie a divadla. Kromě originálních textů se slameři zaměřují na improvizaci, mimiku, pohyb, komunikaci a zapojení diváků. S vlastními texty vystoupí 3 performeři - Anatol Svahilec (mistr ČR), Dr. Filipitch (mistr ČR) a Ryška Riot (finalistka mistrovství ČR). Délka: 90 min Místo konání: Sál KC Průhon Vstupné: 100 Kč základní/80 Kč snížené Vstupenky zakoupíte na pokladně KC Průhon, nebo online přes goout.cz: https://goout.net/cs/listky/slam-poetry-show/ceim/