Člověk, příroda a jeho rituály | Webinář

Od narození až po smrt byly životy našich předků protkané rituály. Proč se ženě po porodu říkalo kútnica, kdy se realizovala nepravá kuváda a co byla vádzka? Jak se v minulosti vychovávaly děti, jak se chodilo na rande a proč kdysi trvala svatba až sedm dní? Proč v minulosti vynášeli nebožtíka z domu otvorem ve střeše a co byly hry u mrtvého? Nahlédněte do duchovního světa našich praotců a pramatek s uznávanou etnoložkou a historičkou Katarínou Nádaskou. Tá nám ve své přednášce prozradí víc o rodinných zvycích, rituálech a tradicích v rodinném zvykosloví u nás v minulosti.