Knížkou po palici

To se jednou Gabriela a Gabriela dlouze procházely po Praze a najednou se jedna Gabriela zastavila a říká: „To by bylo hezké hrát venku přímo před domy pražských autorů a hrát o nich. Ale ne tak jako z učebnic, ale vesele, ať se lidi smějou.“ A jak řekla, tak se taky stalo. Druhá Gabriela napsala scénář, obě to nazkoušely u jedné Gabriely doma a bylo!

Teď už stojí před domem v Nerudově ulici č.p. 47, hrají a lidi se smějí.

