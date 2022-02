Autor v domě Scénické čtení Roky

Ona a On. Terapeutická sezení trvající ROKY. Ona je křehká, senzitivní a lehce labilní, On je trochu majetnický manipulátor. Navzájem si naslouchají, nebo vlastně spíš nenaslouchají. Nedokončené věty, neuskutečněné činy. Měli jsme něco udělat líp? A jak to mám vyřešit příště? Představy, to by nám šlo… ale realita?

Dialog dvou milenců, kde se postupně mění perspektiva. Kdo komu naslouchá? Kdo je pozorovatel? A kdo si je sebou opravdu jistý tak, že může tomu druhému otevřít náruč a nechat ho vyzpovídat?

