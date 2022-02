Jiří Halda: Každé dítě má na něco talent | Webinář

Mozart, Einstein, Jordan, Hemingway, Beyoncé, Mercury, Baryšnikov, Hawking, Musk, Curie… Talent má mnoho podob a určitě nepatří jen vyvoleným. Každý člověk má potenciál k rozvoji a to, aby sociálně uspěl. O tom, jak bude jeho talent rozvinutý a zda uspěje nebo ne, však do velké míry rozhodují vlivy prostředí, především nejbližší rodiny. Chcete vědět, jak podpořit své děti v tom, v čem vynikají a co je baví? Co dělat, aby se nestaly otroky vlastního talentu či ambicí někoho jiného? Prozradí přednáška zkušeného lektora Jiřího Haldy. <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t74/1/16/1f468_200d_1f373.png" alt="