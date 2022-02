Anton Heretik: Psychologie snů | Webinář

Jednu noc létáte nad bájnou Atlantidou, jindy přednášíte před přeplněným hledištěm, úplně nahý. V říši snů se odehrávají příběhy všech žánrů, neméně vzrušující jako ty, co zdobí stránky knih či stříbrná plátna. Mnohdy nás vystraší, zachmuří nebo vyvolají údiv, ale asi každý z nás se už zamyslel – co asi mohou znamenat? Prozrazují sny naše tajné touhy a strachy, nebo jen zrcadlí prožívání každodenního života? Co říkají bizardní sny o našem podvědomí a duševním rozpoložení? A dokážeme lepší péčí o svou psychiku předejít nočním můrám? Odložte snáře a indiánské lapače a zjistěte, jak se se sny pracuje v psychoterapii! Známý klinický psycholog Anton Heretik nám ve své online přednášce přiblíží, jak si ze snů udělat účinnou pomůcku při terapii a osobním rozvoji. Společně se inspirujeme k tomu, abychom se více zabývali svým duševním životem a vážili si zprávy a poselství, které vysílá psychika z podzemních pater. <img src="https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/t7c/1/16/1f9e0.png" alt="