Petr Havlíček - Přednáška a beseda o zdravém životním stylu

Ing. Petr Havlíček patří k nejznámějším výživovým specialistům v České republice. Je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně – obor zootechnika, se specializací na potravinářské technologie. Výživě se věnuje více jak 20 let. Začínal s výživou vrcholových sportovců, dnes radí také českým osobnostem či klientům, kteří chtějí zhubnout, změnit životní styl či zlepšit kondici.

S výživou začal krátce po absolutoriu vysoké školy. Nejprve jako odborný konzultant ve společnosti „HC Compact“ a následně ve společnosti „Energus“. Od roku 2001 byl externím konzultantem společnosti „Nutrend“. Od roku 2007 je jedním z předních odborníků časopisu „Dieta“ a hlavním garantem soutěže „Hubneme do plavek“. V letech 2005-2013 byl odborným garantem a spolumoderátorem pořadů „Jste to, co jíte“ a „Souboj v těžké váze“. Od roku 2009 je tváří a odborným garantem projektu „Změním se“ Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra. Jako externí konzultant spolupracuje od roku 2013 s firmou Aramark. Jako odborný garant působí v obecně prospěšné společnosti „Vím, co jím a piju“.

Velice populárním se stal pořad na stanici Rádio Impuls - „Buď fit s Petrem Havlíčkem“. Aktuálně jedním z nejsledovanějších pořadů Petra Havlíčka je „Rozum v troubě“ na Mall.tv.

S šéfredaktorkou časopisu „Dieta“ Petrou Lamschovou napsal několik knih, např. „Jídlo jako životní styl I. - III.“, „Superjídelníček“, atd.

V roce 2012 založil vlastní odborné pracoviště zabývající se výživou a životním stylem Centrum Petra Havlíčka. Společně se svými kolegy zde aplikuje postupy, které jsou ověřené dlouholetou zkušeností a neustálou edukací celého týmu.