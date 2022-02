Elitní britský jazz s afro-jamajskými kořeny.

Saxofonistka Camilla George se narodila v Nigérii, vyrůstala s hudbou Charlieho Parkera i afrobeatem Fely Kutiho a studovala u světových jazzových osobností v londýnské Trinity College of Music. Prosadila se se skupinou Jazz Jamaica, v níž působila i legenda klasického reggae, kytarista Ernest Ranglin. Její album The People Could Fly získalo před třemi lety čtyřhvězdičkové hodnocení v deníku Financial Times i respekt světové kritiky. Vystupovala na jednom podiu s osobnostmi jako Courtney Pine, Kamasi Washington či Dee Dee Bridgewater. Své poslední studiové album Ibio-Ibio věnovala nigerijskému etniku Ibibio, z nějž pocházejí její předkové.