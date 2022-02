Behind th Door vydali v roce 2020 svou v pořadí již čtvrtou desku s názvem RA!, kterou nahráli v hudební režii Filipa Jelínka ( J.A.R, Dan Bárta ) a získali za ni cenu Jantar v kategorii Kapela roku. Téměř všech šest čerstvých třicátníků, kteří skupinu tvoří, spolu hraje již od útlého věku, aniž by tehdy tušili, že jednou budou hrát se špičkovými kapelami české popové scény ( Sexy Dancers, Monkey Business, Čechomor, David Stypka & Bandjeez a další ). A přitom se jim bude dařit stále vést jazzovou kapelu, kterou založili, když jim bylo čtrnáct. Originální, ryze autorská hudba Behind the Door je posluchačsky přívětivý crossover jazzu snad se všemi žánry populární hudby, je to cesta kolem hudebního světa, a především instrumentální vyprávění příběhů. Přitom ale jejich hudbě nechybí mimořádně důležité a málo slýchané koření, kterým je humor.

