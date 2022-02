Renata Drössler

První letošní vystoupení přední české šansoniérky Renaty Drössler v Jazz Docku. Mimo osvědčených šansonových písní ze světového repertoáru uslyšíte i pár naprostých novinek!

Jiří Suchý: "Není diváka, který by si ji nezapamatoval. Její hřivny jsou: perfektní intonace, dokonalé hudební cítění, promyšlený herecký výraz, smysl pro obsah sdělovaného textu, (to my, textaři, zvlášť oceňujeme), uvážený výběr repertoáru, nepřehlédnutelný image, co ještě víc si lze přát? O tolik hřiven by se klidně podělily tři zpěvačky a mohly by být rády - a tady to máme všechno v jednom.”