Korzo Pragovka II.: Sdílená samota

Pragovka Gallery a The White Room si vás dovolují pozvat na již druhé korzo výstavního dějství Díra ve stázi / Blasts Cries Laughter, které se tentokrát bude konat ve čtvrtek 17.3. 2022. Jeho zlatým hřebem bude performance Sdílená samota skupiny AUXIG.

Korzo zahajíme otevřenou diskuzí s kurátorkami a umělci zapojenými do projektu Díra ve stázi/Blats Cries Laughter o tématu spolupráce v umění, jejich přínosech a nástrahách, následovanou křestem výstavního katalogu a představením autorské publikace Susanne Kass “25 Objects of the Anthropocene” a básnické sbírky Tomáše Ročka “V Torontu prší”.

Těšit se můžete také na performativní setkání umělců Pavla Tichoně a Davida Helána nebo představení a komentovanou prohlídku děl vybraných v rámci participativního projektu Udržitelná spojení.

Večer vyvrcholí performativním představením mezinárodního uměleckého kolektivu Auxig působící pod platformou Artbiom.

Součástí korza bude tradiční kreativní workshop pro děti s názvem Vrnění a vlnění pod vedením lektora Martina Vlčka.

Program:

• 16:00 – 18:00 Kreativní workshop pro děti Vrnění a vlnění / Martin Vlček

•. 17:00 Otevřená beseda s kurátorkami a umělci výstavního dějství Díra ve stázi/Blasts Cries Laughter a komentovaná prohlídka

•. 18:30 Křest katalogu výstavy Díra ve stázi, představení autorské publikace Susanne Kass 25 Objects of the Anthropocene a básnické sbírky Tomáše Ročka V Torontu prší

•. 19:00 Křest a dražba knihy Rezavá ústa / Magická dekáda s originály rezidentů, Karíma Al-Mukhtarová, Kateřina Adamová, Vladimír Merta, Pavel Tichoň

•. 19:30 Performativní setkání Sousoklí / Pavel Tichoň, David Helán

• 20:30 Představení děl vybraných v rámci participativního projektu Udržitelná spojení a komentovaná prohlídka / Susanne Kass, Tomáš Roček a vybraní umělci

•. 21:00 Performance Sdílená samota / Auxig (Petr Hanžl, Polina Khatsenka, Jan Krombholz, Barry Yuk Bun Wan)

Participativní projekt Udržitelná spojení autorů Susanne Kass a Tomáše Ročka tvoří část větší sekce (Ne)udržitelná spojení, která je součástí spolu s ostatními kuratorskými sekcemi prvního výstavního dějství nazvaného Díra ve stázi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Díra ve stázi/ Blasts Cries Laughter (20. 1. 2022–19. 4. 2022)

Modravá skvrna na stěně paluby lodi Červený trpaslík neměla pouze jeden východ, jak uváděli tvůrci seriálu, ale dva. Druhý východ ústil do Pragovky ledna roku 2022, XXII. světové dimenze, do výstavního dějství, které by se za jiných okolností dozajista jmenovalo Zachycení v čase a prostoru.

V této postpandemické době se řada umělců pokusila zreflektovat své bytí ve světě jako ukotvené několika způsoby: „Místně, zvukově, historicky a prostřednictvím osobních vztahů, které navazujeme… nebo nenavazujeme. Mysl se ocitá v terénu site-specific instalací a zvukových intervencí tovární haly, v němž hledá své ukotvení prostřednictvím participací, vymezením sonického teritoria budovy, ohlédnutím se za geologickou i politickou minulostí. Jedeme na drakovi a bojíme se pohlédnout dolů. Čas a prostor jsou veličiny, se kterými jsme se ještě nenaučili zacházet.“

Vystavující umělci/kyně: Petr Hanžl, David Helán a Pavel Tichoň, Jan Heres, Ondřej Homola, Martina Chloupa a Kateřina Štenclová, Lenka Janíčková, Susanne Kass a Tomáš Roček, Magdaléna Kašparová, Polina Khatsenko, Klaudia Korbelič a Lenka Lukačovičová, Adela Kostkanová a Veronika Nemejovská, Jan Krombholz, Olga Krykun, Milica Mijajlovic, Tamara Spalajkovic, Dagmar Šubrtová, Petra Švecová, Pavol Truben, Yuk Bun Wan

Hostující kurátoři sekcí Sdílená samota a Blasts Cries Laugter: Tereza Nováková, Niccoló Lucarelli

Hlavní kurátorka výstavního dějství: Lucie Nováčková

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B – Kolbenova, tram č.16 – Poštovská.

Galerie jsou otevřeny út–čt: 14:00–20:00, pá–ne: 14:00–18:00.

Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Hlavním městem Praha, Státním fondem kultury a Městskou částí Praha 9.

Mediálními partnery Pragovka Gallery jsou ArtMap, jlbjlt.net, Radio 1, informuji.cz, artalk.cz, Rádio DAB Praha, Proti šedi, GoOut, Místní kultura, ArtRevue, Atlas Česka, Kudy v nudy, Kdykde.cz

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů Vás tímto informujeme, že akce bude fotograficky dokumentována. Účastí na této akci automaticky souhlasíte s uveřejněním fotografií na webu Pragovka Gallery a facebookových stránkách Pragovka Gallery a The White Room a jejím následným používáním.

Žádáme účastníky, aby dodržovali aktuálně platná opatření: vstup v režimu O-N, dodržování rozestupů a povinnost mít nasazený respirátor i případná další omezení.