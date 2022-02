Udi Shlomo (IL/NO/NL/CZ)

Udi Shlomo je bubeník, skladatel a aranžér, narozený v kibucu Nahshon (Izrael), s kořeny v Iráku, Polsku a předválečném Československu, který od roku 2010 žije v Trondheimu v Norsku. Shlomo začal bubnovat ve věku 5 let v hudební místnosti kibucu a brzy zahájil také formální hudební vzdělávání na Yadharif Conservatory - Regional Center for Arts.

V pozdějších letech pokračoval ve studiu na Rimon School of Jazz and Contemporary Music. Po 10 letech velmi úspěšné jazzové kariéry v Izraeli, kde hrál s mnoha předními hudebníky a mezinárodními umělci, se Udi Shlomo přestěhoval do Norska, kde zahájil svůj vlastní projekt. Hudba jeho kvinteta je inspirována vzpomínkami, obrázky, příběhy a přírodou z jeho raného života v kibucu a čerpá jak z moderního jazzu, tak z tradiční hebrejské lidové hudby. To vše je rámováno zážitkem života v Norsku, v diaspoře daleko od kořenů. Excelentní zvládnutí bicích nástrojů, originální kompozice a energická souhra celého kvinteta slibuje velký hudební zážitek!