Jazz Dock Dětem: Trable vodníka Toníka

Vodník Toník je poslední vodník u nás, který už dávno neloví dušičky do hrníčku. Teď má úplně jiné starosti. Trápí ho, že lidé si neváží přírody, že má plný rybník odpadků a že mu jeho milované ryby všechny vyhynou nebo mu je vyloví a prodají. Chtěl by pomoci, ale sám neví, jak na to. Proto si vezme na pomoc malého diváka, který mu určitě dobře poradí a pokud ne, tak by to mohl být velký malér.