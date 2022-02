Emmet Cohen Trio (USA)

Významný americký jazzový pianista a skladatel Emmet Cohen je jednou z klíčových postav své generace. Vystudoval jazzový klavír na Manhattan School of Music a University of Miami a již v mladém věku zvítězil v mnoha klavírních soutěžích (American Pianists Awards 2019, Cole Porter Fellow, Artist-in-Residence na University of Indianapolis, finalista Thelonious Monk International Piano Competition). Brzy začal spolupracovat s moha významnými hudebníky v New Yorku (Ron Carter, Benny Golson, Jimmy Cobb, George Coleman, Jimmy Heath, Tootie Heath, Houston Person, Christian McBride, Kurt Elling, Billy Hart, Herlin Riley, Lea DeLaria nebo Bill T. Jones) a byl také mnoho let rezidentním Hammond B-3 varhaníkem v harlemském jazzovém klubu Smoke. V posledních dvou letech na sebe upozornil veleúspěšnými streamovanými koncerty se svým triem a hosty nazvané „Live From Emmet's Place“. Každotýdenní živé vysílání získalo miliony internetových zhlédnutí po celém světě. Vede dlouhodobě své vlastní trio v nezměněné podobě a to se projevuje v neskutečné sehranosti a "groovu" kapely.

