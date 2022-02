Přední český kontrabasista, známý mimo jiné spoluprací s Danem Bártou, J.A.R. nebo Johnem Abercrombiem, vydal nedávno velmi originální počin – DVD One Day natočené v koprodukci s ČT v lese u Poličky. Je to záznam live produkce v průběhu jednoho celého dne a noci. Poslední dvě CD Discover Who We Are a Vuja De nahráli v New Yorku v Sear Sound Studiu, za asistence věhlasného zvukaře Jamese Farbera. Hudba tria zachycuje nový současný zvuk zkušených muzikantů v jednom organickém celku. Většinu repertoáru tvoří vlastní skladby nebo úpravy nejen jazzových standardů.

Robert Balzar Trio Jazzová formace ve složení: Matěj Benko – klavír Robert Balzar – kontrabas Jiří Slavíček – bicí