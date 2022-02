Valentýnská Večeře s Mozartem

Přijďte oslavit svátek zamilovaných na Večeři s Mozartem Komorní atmosféra s koncertem při svíčkách a vynikajícím menu od šéfkuchaře Rudolfa Nikolaie je tím nejlepším prostředím na oslavu svatého Valentýna. // Come celebrate Valentine's Day at the Mozart Dinner The intimate atmosphere with a candlelight concert and an excellent menu by chef Rudolf Nikolai is the best environment to celebrate Valentine's Day.