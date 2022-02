The Ocelots (IRL)

Irská dvojčata Brandon a Ashley z Wexfordu spolu tvoří duo The Ocelots. Začínali buskingem v Irsku a posléze v celé Evropě, ale postupem času se etablovali také na regulérních pódiích, zejména klubech a festivalech. Velkou měrou také působí online, prostřednictvím živě natočený videí na sociálních sítích. Skládají a zpívají nádherné písničky nejspíše asi zařaditelné do irského folku s melancholickými texty, které jsou prezentovány s velkým šarmem a vtipem. Debutové album Started to Wonder obsahuje prvky folku i alternativního rocku a zachycuje zejména pocity melancholika unaveného dlouhým cestováním. The Ocelots jsou nyní opět na turné a přinášejí publiku to, čím jsou všeobecně známí: svou instinktivní energii na živých koncertech, dokonale sladěné vokály a bláznivé příběhy plné vtipu, šarmu a spontánnosti.