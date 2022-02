Fotograf Zdeněk Lhoták bude hostem Salónku Lucie Šilhové

Uznávaný fotograf, pedagog a hybatel české fotografické scény, Zdeněk Lhoták, bude v pondělí 28. února hostem oblíbeného Salónku Lucie Šilhové v pražské Art & Event Gallery Černá Labuť.

Povídat si budou o tom, co jsou pro fotografa pojmy jako krása a ošklivost, dozvíte se více o rozdílu ve vnímání barevné a černobílé fotografie, světla a stínu… Těšit se můžete na ukázky nejoblíbenějších fotoaparátů i fotografií Zdeňka Lhotáka. V prostorách Art & Event Gallery Černá Labuť bude v tento den navíc derniérou vrcholit jeho výstava United Colors of Nepal. Pro každého návštěvníka bude zdarma připraven katalog z výstavy a zájemcům ho Zdeněk Lhoták podepíše. A protože každý večer Salónku Lucie Šilhové se nese také v praktickém tónu a hosté nechávají diváky nahlédnout do své profese, vylosovaní zájemci si budou moct na závěr akce pořídit vlastní autoportrét.

Zdeněk Lhoták je fotograf, umělec a organizátor mnoha úspěšných fotografických projektů. Je držitelem 2. ceny World Press Photo 1986 a titulu QEP. Ve své volné fotografické tvorbě se zaměřuje na lidské tělo formou autoportrétů v černobílé i barevné škále. Jeho fotografie relativizují pojmy krásy a ošklivosti i ženské a mužské symboliky. Je členem správní rady Asociace profesionálních fotografů ČR, Spolku výtvarných umělců Mánes a občanského sdružení FotoForum Praha. Je autorem ikonických fotografií zablácených vojáků z Československé spartakiády. V roce 2020 získal ocenění Osobnost české fotografie.

Termín akce: 28. 2. 2022, od 19 hodin

Místo: Art & Event Gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1

Více informací: https://www.nnmagazine.cz/salonek

Vstupenky: https://goout.net/cs/salonek-lucie-silhove-zdenek-lhotak/szpsdqs/