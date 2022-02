Filmharmonie: Valentýn

Přijďte se svou polovičkou na den svatého Valentýna do Rudolfina a vyslechněte si známé romantické melodie. Filmová filharmonie pro vás již podruhé připravuje tematický koncert, který osloví jak páry, tak jednotlivce milující skvělou filmovou hudbu. Opět se můžete těšit na romantické stálice a další zamilovaná filmová témata. Diriguje Robert Kružík.

Program koncertu: Alan Menken - Kráska a zvíře / Beauty and the Beast - Overture Miklós Rózsa - Ben Hur John Williams - Star Wars - Across the Stars Ennio Morricone - Misie / The Mission - Gabriel’s Oboe John Williams - Indiana Jones - Marion’s Theme Alan Silvestri - Forrest Gump ​ — přestávka — Jerry Goldsmith - Legenda o Mulan / Mulan Dario Marianelli - Pýcha a předsudek / Pride and Prejudice Michael Giacchino - Vzhůru do oblak / Up Craig Armstrong - Láska nebeská / Love Actually Justin Hurwitz - La La Land