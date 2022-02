Pragovka Gallery vyhlašuje Open call / Udržitelná spojení !

Zveme umělce aby se skrze intervence, performance, dialogu apod zapojili do kolaborativního díla Udržitelné spojení tematizujícího setkávání, kolektivní uměleckou praxi a udržitelnost.

Pokud chcete o našem projektu zjistit víc, přijďte se podívat na Korzo Pragovka I (6.2.2022), kde bude projekt zahájen a představen.

Přihlášky zasílejte do 9.2.2022 na produkce.pragovkagallery@gmail.com.

Není třeba zasílat detailní návrhy projektů, jde především o nápady, které umožní navázat spolupráce a dialog, přičemž za dostačující formu shledáváme: popis na 5 řádek textu + je- li potřeba, skica a odkaz na stránky/ portfolio či instagram. První tři projekty budou finančně i materiálně podpořeny v rámci možností galerie.

1. místo 5000 kč, 2. místo 3000 kč, 3. místo 1500 kč

Projekt Udržitelná spojení je součástí větší sekce projektů pod názvem (Ne)udržitelná spojení, která spadá pod výstavu Díra ve stázi , pozostávajúci hned z nekolika kurátorských sekcí.

Spomínaný projekt autorské dvojice Susanne Kass a Tomáše Ročka je založený na postupně vznikající instalaci, která prostřednictvím spolupráce propojuje minulost a přítomnost, určuje, jakým směrem se bude tvorba ubírat a jak bude modifikovat prostor, ve kterém vzniká. Na instalaci budou pracovat především jeji autoři, ale svou práci během doby projektu (6.2.- 17.3.) přizpůsobí tak, aby přišli do kontaktu s návštěvníky galerie a s pozvanými umělci, kteří se do práce mohou zapojit a využít připravené materiály nebo i to, co sami přinesou. Tato živá, procesuální instalace bude pojímaná jako menší pokoj / ateliér uvnitř velké místnosti Pragovka Gallery Rear. Participativní instalace v takto vymezeném prostoru dá po dobu pěti týdnů prostor k setkávání se, workshopům a navazování na práce jednotlivých umělců. Dne 17.3.2022 se práce na projektu uzavře a zhodnotí se výsledky na Korzu Pragovka II.