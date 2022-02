Alta tým a hosté: Kabinet kuriozit

for English scroll down

Zažijte s námi performativně-výtvarnou instalaci, v níž opustíte každodenní logiku a vstoupíte do jiných vrstev své osobnosti.

Je to magie nebo klam?

Představte si západní křídlo Invalidovny jako hrad (tajemný s strašidelný?), který můžete svým tempem pomalu objevovat, místnost po místnosti. Překvapení i bizarnosti, které zde budete nacházet, budou možná za hranicí vašeho každodenního chápání.

S únorem přichází i velká novina. Nově zavádíme nový solidární systém vstupného Pay what you can.