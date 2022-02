Nightcall v Garáži - 300: Bitva u Thermopyl

Když mu bylo sedm let, odebrali ho matce a podrobili drsnému vojenskému výcviku. O třicet let později musí král Leonidas, vládnoucí řecké Spartě po boku milované manželky Gorgo, čelit děsivé hrozbě. Král Xerx požaduje, aby se mu Sparta podřídila, Leonidas však posly bez milosti shodí do studny.

Je odhodlán bránit svou zemi i navzdory nepříznivým věštbám. Nikdo netuší, že věštbu zaplatil Thérón, který se spřáhl s Xerxem. Když rada odmítne Leonidovu výzvu, shromáždí král tři sta odhodlaných bojovníků a vydá se s nimi k pobřeží, aby se v úzké soutěsce Thermopyly postavil mnohonásobné přesile.

