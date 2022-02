Sorry Holka + Mr. Pink and The Bad Thoughts

Teplická kapela Sorry Holka hraje melodický indie rock s nádechem devadesátek a chytlavými českými texty. Poslední nahrávka, EP Disillusion Elevator Music, vyšla loni v létě. Původně jednočlenný projekt Václava Dobeše (Maggie's Marshmallows) sestavil nakonec celou kapelu. Intimní písničky, akustická kytara, western, drum machine... Kamarádi tomu říkají temný country, podle Václava spíš temnej folk. VÍCE INFORMACÍ ZDE

