DJs - Theremin DJs: Vinyl DJ set

Parta napojená na bývalý pražský klub Theremin si na další čtvrtek v garážích připraví eklektický playlist plný good vibes a neotřelých songů z probádaných i neprobádaných končin hudebního světa. Soul, dub, rock’n’roll, punk, Afrika, kraut, psychedelia, you name it.

VÍCE INFORMACÍ ZDE