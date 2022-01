Multiinstrumentalisté Jiří Slavík, Jiří Levíček a bubeník Jakub Tengler. To je složení tria, které si říká The Survivors. Jsou to skutečně přeživší. Přežili totiž pád světelné rampy na svém koncertě a zároveň usilují o přežití situací, které jim dnešní doba klade do cesty. Nyní se jejich úsilí zhmotnilo v podobě debutové desky Děti a rodiče, která vychází u vydavatelství Bivak Records. The Survivors se nechávají inspirovat hudbou, která již prošla testem času v domácích vodách i v zemích jako je Brazílie či Ghana a vytvářejí vlastní hudební mix vycházející jak z groovujících rytmů, tak z osobitě přetvořených dětských melodii a nápěvů. Debutová deska Děti a rodiče je výrazně poznamenaná jak čerstvým rodičovstvím dvou členů kapely, tak dobou covidovou, kdy nebylo možné trávit čas jinak než v kruhu rodinném. Vznikla během tří dnů na podzim roku 2020 v legendárním studiu Sono Records.