LIVE stream - Kluboofka world únor

KLUBOOFKA WORLD - ÚNOR/February 2022

Hitparáda zahraničních kapel na KLUBOOFKA TV.

Hit parade of foreign bands on KLUBOOFKA TV.

Kapely soutěží o rotaci na rádiu HEY v hodnotě 200 EUR.

Bands compete for a rotation on HEY radio worth 200 EUR.

VÍCE INFORMACÍ ZDE