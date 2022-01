Děsivá metamorfóza nešťastného Řehoře přes noc rozvrátí vztahy v rodině i jejím okolí. Postižený hrdina se snaží ostatním přiblížit natolik úporně, že je ve své snaze směšný a dojemný zároveň, a my jsme vedeni k absurdně věcnému zjištění, že klid nastane jen odstraněním jedince, který nezapadá do představ o normálnosti. Co když je bez něj všem opravdu lépe?

