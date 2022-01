Denzel Curry, americký rapper, spojuje jako jeden z mála flow staré rapové školy s aktuálními trapovými beaty. Svou elektrizující živou show předvede ve své nejlepší formě v Praze na turné k novému albu Melt My Eyez See Your Future, na které teď láká prvním singlem Walkin s futuristicko-westernovou stylizací.

Denzel Curry v Praze vystoupí 16. května v Malé sportovní hale v Holešovicích, spolu s ním se představí i vycházející hvězdy Kenny Mason a PlayThatBoiZay.