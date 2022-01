Host: Ondřej Šálek, režisér, dokumentarista a audiovizuální artista

NIKDY NEVÍŠ

3 krátké filmy, které nahlíží do nitra lidí, jejichž smýšlení považuje většina společnosti za okrajová, přestože pro ně jsou životní otázkou. DOBRÉ ZPRÁVY (r. Ondřej Šálek) - Důchodce Petr Černý provozuje jednu z nejvlivnějších amatérských televizí, která dvakrát týdně vysílá „konspirační“ zprávy. Empatický portrét tak dává nahlédnout nejen za oponu tzv. fake news, ale i do příkopů rozdělené společnosti. NA OKRAJI (r. Barbora Chalupová) - Plochozemci jsou lidé, kteří ví, že země přece není kulatá, ale placatá. Co se stane, když je konspirátorům – kteří se této nálepce často brání – nasloucháno bez okamžitého odmítání a výsměchu, ukazuje tento krátký dokument. HOME SLEEP HOME (r. Adam Koloman Rybanský) - Na cestě nočním vlakem z Prahy do Budapešti se v lůžkovém kupé potkává nemluvný Standa s bodrým Bróňou. I když jsou to rozdílné povahy, láhev slivovice a stesk po vzdalující se domovině je nakonec sblíží.

Filmový cyklus představující nejzajímavější jména nastupující české režijní generace:

Barbora Chalupová, Ondřej Šálek a Adam Rybanský

o tématech fake news a rozdělené společnosti.