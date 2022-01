Tradiční Vinohradská zabijačka

Jitrnice, jelito, krvavá tlačenka, ale i grilovaná prasečí ouška nebo škvarky v kornoutu. Nejen to, ale i další speciality české zabijačky na vás čekají od 20. do 23. ledna ve Vinohradském Parlamentu. Tradiční pokrmy v moderním hávu si můžete přijít vychutnat v klidu v restauraci, nebo si dát na stojáka třeba klasiku v podobě guláše. A nebude chybět ani venkovní prodej zabijačkových produktů. Ve Vinohradském Parlamentu propuknou doslova zabijačkové hody. Skvělý tým kuchařů pod vedením šéfkuchaře Jana Pípala připravil bohatý seznam jídel, kterým bude jen těžké odolat. Polední menu, které se bude podávat od 10.45 do 15.00 hod., nabídne hned několik chodů. Opečenou jitrnici, jelito, prejt, vepřovou krkovici na černém uhlí nebo pečený zabijačkový guláš se škvarkovým knedlíkem a cibulí. Chybět nebude prdelačka a ovarová česnečka. Od 15.00 hod. je ideální čas přijít na degustaci zabijačkových specialit. Plato pro 1 nebo 2 osoby bude plné jitrnic, uzeného z domácí udírny, vepřového jazyka či vepřových oušek. To všechno kuchaři připravují pouhý den předem, aby vše bylo co nejčerstvější. „Udělat v centru Prahy zabijačku se vším všudy samozřejmě nelze, ale snažíme se tomu maximálně přiblížit. Od řezníka máme maso, které pak sami zpracujeme na jitrnice, jelita a další pokrmy, bez kterých by zabijačka nebyla zabijačkou,“ vysvětluje šéfkuchař Jan Pípal. Ti, kdo mají rádi atmosféru pouličního bufetu, si přijdou také na své. Venku si na stojáka za hudebního doprovodu harmonikáře budou moci dát nejen krkovici a guláš, ale i vepřové škvarky v kornoutu, chleba se škvarkovou pomazánkou a nakládanou cibulí nebo prasečí ouška. Chybět nebudou ani sladké tečky v podobě tlačeného koláče nebo pečené buchty. Ve Vinohradském Parlamentu myslí i na to, abyste si mohli odnést kus zabijačky i domů. A proto chystá i venkovní prodej světlé i krvavé tlačenky, žemlové jitrnice, kroupového jelita, domácích škvarek v sádle a prdelačky ve sklenici. K ochutnávce od všeho trochu bude k dispozici i zabijačková výslužka. Kdo se ale k Vinohradskému Parlamentu nedostane, nemusí zoufat. Zabijačkové dobroty si můžete objednat už nyní přes službu Wevar, která je od čtvrtka 20. do neděle 23. ledna doveze přímo k vám domů. Vybírat můžete od jitrnic a jelit přes pochutiny ve skle po zabijačkový box s vybranými produkty a jiné. Objednávat můžete na wevar.cz.