Jazz Dock Dětem: Leontýnka letí do vesmíru

Leontýnka musí najít klíč k velkému tajemství. Vydá se za ním do vesmíru, kde potkává nadpřirozené bytosti a řeší hádanky a úkoly. Držme jí palce, cesta je to nebezpečná! Dobrodružná výprava mimo zemskou atmosféru nás zavede do světa fantazie a kouzel. Jako vždy bude představení prolínat autorská hudba, osobitý herecký projev a barvitá scénografie, poprvé z dílny samotného Divadla KAKÁ.