Söndörgő (HU)

Maďarsko-balkánský mix, který vznikal na útěku před Turky.

Nejzajímavější objev maďarské scény posledních let, který se přitom podstatě liší od všeho, co jsme zatím z této země slyšeli. Sestavu Söndörgő tvoří potomci přistěhovalců, kteří v 16. století utekli do Maďarska před tureckými vojsky ze Srbska. Jejich rytmicky ostrá a zatím ne příliš známá hudba je výrazným kontrastem vůči dosud známým maďarským kapelám, v nichž má hlavní roli cimbál a housle. I když stylově vychází z jihoslovanských kořenů, nesnaží se je zakonzervovat do muzeálního folklóru a je otevřená všem spřízněným vlivům. Söndörgő natáčeli s makedonským saxofonistou Ferusem Mustafovem, roku 2018 vydali společné album s renomovaným Amsterdam Klezmer Bandem a získali desítky mezinárodních cen včetně Songlines Music Award.