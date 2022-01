Aries v Praze

Do pražského Rock Café přijede americký hudebník Aries, umělec mnoha talentů: rapper, zpěvák, producent, režisér, grafický designér a ilustrátor. Vystoupí zde v rámci turné ke své druhé desce Believe in Me, Who Believes in You.

Svou všestrannost i novátorský pohled na tvorbu nejprve prokázal na svých sociálních sítích, kde získal své první věrné příznivce, hudební média zase vyzdvihovala jeho svěží přístup k hudbě a schopnost kombinovat hip-hop s alternativními vlivy.

Support: Verzache

