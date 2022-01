A je to tady! 420People: „Poprvé a naposledy“

Přijmete pozvání na večer, který se odehraje jen „POPRVÉ A NAPOSLEDY“? 420PEOPLE v koprodukci s divadlem La Fabrika zvou 22. 2. 2022 ve 22:22 na exkluzivní premiéru svého nového představení!

„Prvotřídní restaurace, velkolepá tančírna i tajů-plný prostor, který už dlouho čeká na otevření… Vintage hits, oslava 60. a 70. let, číšníci v tančírně, tanečníci v restauraci, herci mezi diváky, živá kapela, ale především nečekaní a tajemní hosté. To vše a mnohem více na vás čeká pod rouškou tmy s lahví vychlazených bublinek! Na místo, kde se vše odehraje „POPRVÉ A NAPOSLEDY“, nikdy nezapomenete, to vám garantuji!“ vzkazuje Václav Kuneš, choreograf a režisér inscenace a umělecký ředitel souboru současného tance 420PEOPLE.

Hrají: Tanečníci 420PEOPLE & Jakub Prachař, Dana Batulková, Anna Polívková, Jan Maxián, Vojtěch Dyk (host večera)

Režie a choreografie: Václav Kuneš

Čas premiéry: 22. 2. 2022 ve 22:22

Místo: La Fabrika, Komunardů 28, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Více informací na: www.420people.org