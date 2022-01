Kurz: Rozvoj kritického myšlení a vědomé všímavosti

Kritické myšlení = umění vybírat si z mnoha různých informací pro sebe správně. Kritické myšlení = dokážu posoudit, která záležitost se mě týká a kterou mohu ovlivnit. Kritické myšlení = efektivní a smysluplné nakládání se svým časem. Srdečně vás zveme na skvělý trénink s Jitkou Ševčíkovou :-) ZISK: Trénink schopnosti kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. Co je obecné tvrzení a jak to vidím, cítím a vyjadřuji JÁ. Uvádění „faktů“ na pravou míru, kdy i občasný despekt, nedůvěra skepticismus může být velmi zdravý postoj a hnací motor.

Jak na obecné tlachání, polopravdy, manipulaci. Jak nepodléhat klamům našeho vlastního mozku. Kritické myšlení = umění vybírat si z informací pro sebe správně OBSAH: Jak si vybírat si z informací pro sebe to stěžejní a důležité Co všechno znamená myslet kriticky (= evokace, uvědomování, reflexe, učení, metareflexe) Obvyklé reakce a naše zaběhnuté emoční rovnice – z čeho pramení, jak se dají přeprogramovat Motivace k poznání a k novému způsobu přemýšlení (nebát se přijít s něčím novým, neobvyklým) Jak udržet pozornost a soustředění, schopnost jít si za svým Rozdíl mezi asertivitou a diplomacií (co kdy použít, jak to použít, jak to trénovat), praktický trénink Aktivní vybavování informací z mozku (na základě emocí, logiky, souvislostí, zkušeností) Procesem Master Mindingu (mistrovský mozek) – tento postup můžete pak využívat ve své práci Časový odstup vybavování informací a důležitost spánku (odpočinek a práce v hladině alfa je součástí workshopu)