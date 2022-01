The Sound Pack je polské jazzové vokální kvarteto, které v roce 2016 založil Marcin Wawrzynowicz. Skupinu tvoří zkušení a uznávaní hudebníci, absolventi a lektoři Jazzových ústavů na hudebních akademiích v Katovicích, Vratislavi a Poznani – Joanna Świniarska, Katarzyna Mirowska, Małgorzata Biniek a Marcin Wawrzynowicz. Vokalisté jsou výherci různých mezinárodních i polských jazzových soutěží. Jejich portfolia zahrnují vlastní alba i účast na mnoha festivalech jazzové hudby, například: Voicingers, Spotkania Wokalistów Jazzowych w Zamościu, Jazz nad Odrą, Lotos Jazz Festiwal, Lady's Jazz Festiwal, Śląski Festiwal Jazzowy. Green Town of Jazz, Hałda Jazz, “Jazz! Open Mind”.

Myšlenka kvarteta odkazuje na tradici amerických pouličních vokálních souborů swingové éry i na modernější a velmi dobře známé skupiny jako jsou Manhattan Transfer, Take 6 nebo New York Voices. Repertoár skupiny zahrnuje americké jazzové standardy i skladby v polštině, ve vlastních úpravách a pro různé kapely, počínaje kvintetem a konče velkou kapelou. V říjnu 2019 vyšlo kapele první studiové album, nazvané: The Sound Pack "On Air".